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شاهد.. إصدار أوّل تأشيرة عمرة بعد موسم الحج

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الخارجية، عن إصدار أوّل تأشيرة عمرة بعد موسم الحجّ. أهلًا بضيوف الرحمن، من كلّ مكان
The first Umrah visa following the Hajj season has now been issued. This is a Twitter Status This is a Twitter Status— توفيق الربيعة (@tfrabiah)

صلاحية تأشيرة العمرة

وفي أبريل الماضي كانت أعلنت وزارة الحج والعمرة، أن صلاحية تأشيرة العمرة 3 أشهر من تاريخ إصدارها.
وبينت أنها تنتهي بحد أقصى في 15 ذي القعدة من كل عام هجري، وذلك بموجب التنسيق مع وزارة الخارجية ، استعدادًا لموسم الحج من كل عام.

الإقامة في السعودية

كما نصت وثيقة حقوق المعتمرين، أن الإقامة في المملكة تكون لمدة 3 أشهر من تاريخ القدوم، أو بحد أقصى المغادرة في 29 من ذي القعدة.
وذكرت حينها إمكانية البدء في التقدم بطلب إصدار تأشيرة عمرة في 15 ذي الحجة من كل عام، وحتى 14 ذي القعدة من العام الذي يليه.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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