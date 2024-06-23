شاهد.. إصدار أوّل تأشيرة عمرة بعد موسم الحج

إصدار أوّل تأشيرة عمرة بعد موسم الحجّ 🕋 أهلًا بضيوف الرحمن، من كلّ مكان 🇸🇦 The first Umrah visa following the Hajj season has now been issued. 🕋 #مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/aTkigf5Doz

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع