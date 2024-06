شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إصدار أوّل تأشيرة عمرة بعد موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

صلاحية تأشيرة العمرة

الإقامة في السعودية

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الخارجية، عن إصدار أوّل تأشيرة عمرة بعد موسم الحجّ. أهلًا بضيوف الرحمن، من كلّ مكانThe first Umrah visa following the Hajj season has now been issued. This is a Twitter Status This is a Twitter Status— توفيق الربيعة (@tfrabiah)وفي أبريل الماضي كانت أعلنت وزارة الحج والعمرة، أن صلاحية تأشيرة العمرة 3 أشهر من تاريخ إصدارها.وبينت أنها تنتهي بحد أقصى في 15 ذي القعدة من كل عام هجري، وذلك بموجب التنسيق مع وزارة الخارجية السعودية ، استعدادًا لموسم الحج من كل عام.كما نصت وثيقة حقوق المعتمرين، أن الإقامة في المملكة تكون لمدة 3 أشهر من تاريخ القدوم، أو بحد أقصى المغادرة في 29 من ذي القعدة.وذكرت حينها إمكانية البدء في التقدم بطلب إصدار تأشيرة عمرة في 15 ذي الحجة من كل عام، وحتى 14 ذي القعدة من العام الذي يليه.