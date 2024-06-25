شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. استمرار الموجة الحارة على الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من استمرار الموجة الحارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الثلاثاء، تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية.
وتبدأ الظاهرة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء، على الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والحريق والخرج والدلم والعاصمة الرياض وحوطة بني تميم ورماح. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
وتبدأ الظاهرة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء، على الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والحريق والخرج والدلم والعاصمة الرياض وحوطة بني تميم ورماح. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_الرياض - #الحريق #الخرج #الدلم ...+2— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) June 24, 2024
للتفاصيل https://t.co/435AsXgzu7 #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/52NYM67mgy