شكرا لمتابعة خبر عن سفير المملكة لدي مصر يسلم أوراق اعتماده لوزير الخارجية المصري .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني ، بتسليم نسخة من أوراق اعتماده ، إلى معالي وزير الخارجية المصري سامح شكري ، وذلك خلال استقباله له بمقر وزارة الخارجية في القاهرة اليوم .

ورحب وزير الخارجية المصري خلال استقباله السفير الحصيني ، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهام عمله ، منوهًا بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين .

ومن جانبه أعرب سفير خادم الحرمين الشريفين عن تطلعاته إلى مواصلة تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – في تعزيز العلاقات الاستراتيجية القائمة والراسخة بين المملكة ومصر، في شتى المجالات .