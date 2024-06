شكرا لقرائتكم خبر عن بيل جيتس: الذكاء الاصطناعي سيساعد على دفع تحول الطاقة والان نبدء بالتفاصيل

6% من الكهرباء العالمية

رغم أن ثروته تصل إلى نحو 111 مليار دولار أمريكي وأسس واحدة من أكبر الشركات العالمية إلا أنه لم يكمل تعليمه



قال الملياردير بيل جيتس، المستثمر في مجال تكنولوجيا المناخ، إن الذكاء الاصطناعي "سيغطي تكاليفه" عندما يتعلق الأمر بانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري المرتبطة به، إذ ستساعد هذه التكنولوجيا في دفع تحول الطاقة.وقال جيتس في مقابلة مع تليفزيون بلومبرج، إن الذكاء الاصطناعي سيجعل مراكز البيانات أكثر كفاءة، وسوف يساعدها على تمثيل حصة أصغر من الطلب على الطاقة في المستقبل.وأضاف جيتس إن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ربما تستخدم في يوم ما يصل إلى 6% من الكهرباء العالمية أكثر من النسبة المقدرة اليوم والتي تبلغ 2%، لكنه يشعر أن التقديرات التي تبلغ أكثر من 10% غير صحيحة. وتأتي تصريحات جيتس بعد تعرض الذكاء الاصطناعي لمزيد من التدقيق وسط توقعات بأنه سيزيد بشكل كبير من احتياجات الطاقة.وفي بعض أجزاء العالم، يتجاوز طلب مراكز البيانات بالفعل إمدادات الطاقة المتاحة، وهو اتجاه يهدد بوقف خطط تحول الطاقة في الدول بأكملها.