تهيئة رياض الأطفال للمنهج الوطني الجديد

تعمل جهات الاختصاص في إدارات التعليم على استكمال تجهيز البيئة الصفية للمنهج الوطني الجديد لرياض الأطفال بالمناطق والمحافظات.

ويستند المنهج على الاستقصاء، فيما تتشكل البيئة التعليمية من 8 مناطق للتعلم، وهي: الطبيعة والعلوم، الفن والإدراك الحسي، والإيقاع والحركة، والتقنية، والقراءة والكتابة، واللعب الدرامي، والبناء، والعمليات المعرفية والإدراكية.

المجال المعرفي

أوضحت مشرفات وقائمات على رياض أطفال لـ«دوت الخليج»، أن المنهج الجديد، يستند إلى أسس تعليمية وتربوية تهدف إلى تنمية شخصية الطفل في جميع المجالات، بما في ذلك المجال المعرفي واللغوي والعاطفي والاجتماعي والجسدي، ويهدف المعرفي إلى تنمية المهارات المعرفية لدى الأطفال مثل التفكير الناقد وحل المشكلات والتعلم الذاتي، بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من الأنشطة والتجارب العملية التي تثير اهتمام الأطفال، وتشجعهم على التفكير وحل المشكلات، والأنشطة اللغوية لتنمية مهارات اللغة العربية والتواصل والتعبير لدى الأطفال، بما يضمن القدرة على فهم اللغة العربية والتعبير عنها، والقدرة على التواصل مع الآخرين شفهيًا وكتابيًا.

السرعة والدقة

أضفن، أن المنهج الجديد، يركز على الهدف الاجتماعي والعاطفي إلى تنمية المهارات الاجتماعية والعاطفية لدى الأطفال، كالشعور بالثقة في النفس والقدرة على التواصل مع الآخرين والعمل معهم والقدرة على التعاون والعمل ضمن فريق، والقدرة على حل النزاعات، والألعاب الجماعية، والأنشطة الجماعية، ويركز الهدف البدني على تنمية المهارات الحركية والصحة العامة عند الأطفال، والقدرة على التحكم في الجسم، والسرعة الدقة في أداء الحركات، وغرس القيم الدينية والوطنية والأخلاقية في نفوس الأطفال، من خلال الأنشطة الدينية والوطنية والأخلاقية.

مرتكزات للمنهج الجديد

- الطبيعة والعلوم

- الفن والادراك الحسي

- الإيقاع والحركة

- التقنية

- القراءة والكتابة

- اللعب الدرامي

- البناء

- العمليات المعرفية والإدراكية