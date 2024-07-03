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ولي العهد يعزي ملك المغرب في وفاة والدته

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الرياض - علي القحطاني - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب.

وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن خالص عزائه وصادق مواساته لجلالته في وفاة والدته ـ رحمها الله ـ، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته.

وأعرب جلالته عن خالص شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مواساته الصادقة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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