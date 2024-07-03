شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار المملكة لاستضافة الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات 2025 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) اختيار المملكة العربية السعودية ممثلة بهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لاستضافة الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات Global Symposium for Regulators (GSR) لعام 2025 في مدينة الرياض.
يأتي ذلك ضمن أعمال الندوة في نسختها لهذا العام.
ويجمع الحدث عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات الوطنية المنظمة لقطاع الاتصالات والتقنية، وكذلك قادة القطاع الخاص العاملين في المجال الرقمي من أكثر من 193 دولة.
ويناقش أبرز التحديات والحلول لمسائل السياسات والتنظيمات الرقمية على المستوى الدولي.
يأتي ذلك ضمن أعمال الندوة في نسختها لهذا العام.
حدث عالميوتعد الندوة، منذ انطلاقتها قبل أكثر من 20 عامًا، حدثًا عالميًا يستهدف متخذي القرار وصانعي السياسات والتنظيمات في العالم، ويقام بشكل سنوي بتنظيم من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU). للمزيد:This is a Twitter Status This is a Twitter Status— هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (@CST_KSA)
الاتحاد الدولي للاتصالات @ITU يختار المملكة ممثلة بـ #هيئة_الاتصالات_والفضاء_والتقنية لاستضافة الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات "Global Symposium for Regulators" لعام 2025م، تجسيدا لدورها الريادي في قطاع الاتصالات والتقنية.#ITUGSR— هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (@CST_KSA) July 2, 2024
للمزيد:https://t.co/rimogJSk6B pic.twitter.com/4RF6WYnk3I
ويجمع الحدث عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات الوطنية المنظمة لقطاع الاتصالات والتقنية، وكذلك قادة القطاع الخاص العاملين في المجال الرقمي من أكثر من 193 دولة.
ويناقش أبرز التحديات والحلول لمسائل السياسات والتنظيمات الرقمية على المستوى الدولي.