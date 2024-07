شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار المملكة لاستضافة الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات 2025 والان نبدء بالتفاصيل

حدث عالمي

الاتحاد الدولي للاتصالات @ITU يختار المملكة ممثلة بـ #هيئة_الاتصالات_والفضاء_والتقنية لاستضافة الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات "Global Symposium for Regulators" لعام 2025م، تجسيدا لدورها الريادي في قطاع الاتصالات والتقنية.#ITUGSR



للمزيد:https://t.co/rimogJSk6B pic.twitter.com/4RF6WYnk3I — هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (@CST_KSA) July 2, 2024

ثقة المجتمع الدولي

الدمام - شريف احمد - أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) اختيار المملكة العربية السعودية ممثلة بهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لاستضافة الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات Global Symposium for Regulators (GSR) لعام 2025 في مدينة الرياض.يأتي ذلك ضمن أعمال الندوة في نسختها لهذا العام.وتعد الندوة، منذ انطلاقتها قبل أكثر من 20 عامًا، حدثًا عالميًا يستهدف متخذي القرار وصانعي السياسات والتنظيمات في العالم، ويقام بشكل سنوي بتنظيم من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU). للمزيد:This is a Twitter Status This is a Twitter Status— هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (@CST_KSA)ويجمع الحدث عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات الوطنية المنظمة لقطاع الاتصالات والتقنية، وكذلك قادة القطاع الخاص العاملين في المجال الرقمي من أكثر من 193 دولة.ويناقش أبرز التحديات والحلول لمسائل السياسات والتنظيمات الرقمية على المستوى الدولي.ويأتي اختيار المملكة ممثلة بالهيئة لاستضافة الحدث انعكاسًا لثقة المجتمع الدولي بدورها الفاعل، وإسهاماتها في تحقيق أهداف الاتحاد الدولي للاتصالات ودورها الريادي في القطاع.