شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث التطورات بقطاع غزة في إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

حنان بلخي: قطاع الرعاية الصحية وحده في #غزة يحتاج إلى 80 ألف لتر من الوقود يومياً ليعمل، ولم يصل إلى القطاع ما بين 25 إلى 27 يونيو سوى حوالي 195 ألف لتر إلى 200 ألف لتر.#اليوم | @HananBalkhy



وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك للمشاركة في الاجتماع السنوي للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية بدعوة من المجلس.وسيناقش سمو وزير الخارجية مع أعضاء المجلس مستجدّات الأوضاع الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة، والجهود المبذولة بشأنها.