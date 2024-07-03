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وزير الخارجية يبحث التطورات بقطاع غزة في إسبانيا

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واس - مدريد 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك للمشاركة في الاجتماع السنوي للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية بدعوة من المجلس.
وسيناقش سمو وزير الخارجية مع أعضاء المجلس مستجدّات الأوضاع الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة، والجهود المبذولة بشأنها. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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