شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك خالد تدعو الطلاب للتسجيل في برنامج "الإعداد المهني" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد طلاب وطالبات الجامعة للتسجيل في برنامج "الإعداد المهني" المقام بتنظيم من مؤسسة مسك الخيرية.
وبينت أن البرنامج يستهدف طلاب وطالبات الجامعة إضافة للطلاب من حديثي التخرج. طلاب وطالبات This is a Twitter Status للتسجيل في برنامج "الإعداد المهني"
بتنظيم من مؤسسة مسك الخيرية
"يستهدف البرنامج الطلاب والطالبات وحديثي التخرج"
رابط التسجيل:This is a Twitter Status This is a Twitter Status— عمادة شؤون الطلاب (@safkku)
وأشارت إلى أن التسجيل يكون عبر الـــرابـــط.
وبينت أن البرنامج يستهدف طلاب وطالبات الجامعة إضافة للطلاب من حديثي التخرج. طلاب وطالبات This is a Twitter Status للتسجيل في برنامج "الإعداد المهني"
بتنظيم من مؤسسة مسك الخيرية
"يستهدف البرنامج الطلاب والطالبات وحديثي التخرج"
رابط التسجيل:This is a Twitter Status This is a Twitter Status— عمادة شؤون الطلاب (@safkku)
تدعو #عمادة_شؤون_الطلاب— عمادة شؤون الطلاب (@safkku) July 6, 2024
طلاب وطالبات #جامعة_الملك_خالد للتسجيل في برنامج "الإعداد المهني"
بتنظيم من مؤسسة مسك الخيرية
"يستهدف البرنامج الطلاب والطالبات وحديثي التخرج"
رابط التسجيل:https://t.co/8XdgEQSeQ0 pic.twitter.com/fMqeK8lwhk
التسجيل في البرنامجوأوضحت أنه يستهدف إعداد الطلاب لمستقبل مهني ومشرق بإشراف محترفين وقادة ملهمين في صقل المهارات.
وأشارت إلى أن التسجيل يكون عبر الـــرابـــط.