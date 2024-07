شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك خالد تدعو الطلاب للتسجيل في برنامج "الإعداد المهني" والان نبدء بالتفاصيل

تدعو #عمادة_شؤون_الطلاب

طلاب وطالبات #جامعة_الملك_خالد للتسجيل في برنامج "الإعداد المهني"

بتنظيم من مؤسسة مسك الخيرية



"يستهدف البرنامج الطلاب والطالبات وحديثي التخرج"



رابط التسجيل:https://t.co/8XdgEQSeQ0 pic.twitter.com/fMqeK8lwhk — عمادة شؤون الطلاب (@safkku) July 6, 2024

التسجيل في البرنامج

الدمام - شريف احمد - دعت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد طلاب وطالبات الجامعة للتسجيل في برنامج "الإعداد المهني" المقام بتنظيم من مؤسسة مسك الخيرية.وبينت أن البرنامج يستهدف طلاب وطالبات الجامعة إضافة للطلاب من حديثي التخرج. طلاب وطالبات This is a Twitter Status للتسجيل في برنامج "الإعداد المهني"بتنظيم من مؤسسة مسك الخيرية"يستهدف البرنامج الطلاب والطالبات وحديثي التخرج"رابط التسجيل:This is a Twitter Status This is a Twitter Status— عمادة شؤون الطلاب (@safkku)وأوضحت أنه يستهدف إعداد الطلاب لمستقبل مهني ومشرق بإشراف محترفين وقادة ملهمين في صقل المهارات.وأشارت إلى أن التسجيل يكون عبر الـــرابـــط.