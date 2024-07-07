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جامعة الملك خالد تدعو الطلاب للتسجيل في برنامج "الإعداد المهني"

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - دعت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد طلاب وطالبات الجامعة للتسجيل في برنامج "الإعداد المهني" المقام بتنظيم من مؤسسة مسك الخيرية.
وبينت أن البرنامج يستهدف طلاب وطالبات الجامعة إضافة للطلاب من حديثي التخرج. طلاب وطالبات This is a Twitter Status للتسجيل في برنامج "الإعداد المهني"
بتنظيم من مؤسسة مسك الخيرية
"يستهدف البرنامج الطلاب والطالبات وحديثي التخرج"
رابط التسجيل:This is a Twitter Status This is a Twitter Status— عمادة شؤون الطلاب (@safkku)

التسجيل في البرنامج

وأوضحت أنه يستهدف إعداد الطلاب لمستقبل مهني ومشرق بإشراف محترفين وقادة ملهمين في صقل المهارات.
وأشارت إلى أن التسجيل يكون عبر الـــرابـــط.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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