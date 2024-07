شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج بالمدينة المنورة.. هذا آخر موعد والان نبدء بالتفاصيل

بدأت لجنة إسكان الحجاج بالمدينة المنورة اليوم، باستقبال طلبات استخراج تصاريح إسكان الحجاج لموسم حج 1446هـ.ودعت اللجنة الملاك والمستثمرين الراغبين في إصدار التصاريح، إلى تقديم طلباتهم قبل نهاية شهر رجب المقبل.وأكدت على ضرورة استيفاء الاشتراطات الموجبة للتصريح، لضمان إنهاء إصدار التصاريح في الوقت المحدد.