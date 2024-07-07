شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج بالمدينة المنورة.. هذا آخر موعد والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بدأت لجنة إسكان الحجاج بالمدينة المنورة اليوم، باستقبال طلبات استخراج تصاريح إسكان الحجاج لموسم حج 1446هـ.
ودعت اللجنة الملاك والمستثمرين الراغبين في إصدار التصاريح، إلى تقديم طلباتهم قبل نهاية شهر رجب المقبل.
طلبات إصدار تصاريح اسكان
الحجاج لموسم This is a Twitter Status
للعام 1446هـ . This is a Twitter Status— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah)
وأكدت على ضرورة استيفاء الاشتراطات الموجبة للتصريح، لضمان إنهاء إصدار التصاريح في الوقت المحدد.
ودعت اللجنة الملاك والمستثمرين الراغبين في إصدار التصاريح، إلى تقديم طلباتهم قبل نهاية شهر رجب المقبل.
تصاريح إسكان الحجاج بالمدينة المنورةتعلن لجنة This is a Twitter Status في This is a Twitter Status عن استقبال
طلبات إصدار تصاريح اسكان
الحجاج لموسم This is a Twitter Status
للعام 1446هـ . This is a Twitter Status— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah)
#إعلان |— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah) July 7, 2024
تعلن لجنة #إسكان_الحجاج في #المدينة_المنورة عن استقبال
طلبات إصدار تصاريح اسكان
الحجاج لموسم #الحج
للعام 1446هـ . pic.twitter.com/r8HVK3BKv5
وأكدت على ضرورة استيفاء الاشتراطات الموجبة للتصريح، لضمان إنهاء إصدار التصاريح في الوقت المحدد.