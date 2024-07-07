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استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج بالمدينة المنورة.. هذا آخر موعد

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واس - المدينة المنورة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - بدأت لجنة إسكان الحجاج بالمدينة المنورة اليوم، باستقبال طلبات استخراج تصاريح إسكان الحجاج لموسم حج 1446هـ.
ودعت اللجنة الملاك والمستثمرين الراغبين في إصدار التصاريح، إلى تقديم طلباتهم قبل نهاية شهر رجب المقبل.

تصاريح إسكان الحجاج بالمدينة المنورة

تعلن لجنة ⁧This is a Twitter Status⁩ في ⁧This is a Twitter Status⁩ عن استقبال
طلبات إصدار تصاريح اسكان
الحجاج لموسم ⁧This is a Twitter Status⁩
للعام 1446هـ . This is a Twitter Status— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah)
وأكدت على ضرورة استيفاء الاشتراطات الموجبة للتصريح، لضمان إنهاء إصدار التصاريح في الوقت المحدد.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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