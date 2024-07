شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة نجران.. رابط وتفاصيل دورات برنامج "الإثراء المعرفي الصيفي" والان نبدء بالتفاصيل

دورات البرنامج

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة نجران ممثلة بعمادة التطوير والجودة وإدارتي الاتصال المؤسسي والمسؤولية المجتمعية، بدء التسجيل في برنامج "الإثراء المعرفي الصيفي"، المتضمن دورات تدريبية مجانية لأفراد المجتمع، -عن بعد- عبر منصة التدريب الرقمية، خلال الفترة من 28 يوليو حتى 5 أغسطس، عبر هذا الرابط.وأكدت الجامعة حرصها على تنوع الدورات بما يتوافق مع احتياجات المجتمع وبما يتطلبه سوق العمل، وتقديم البرامج المواكبة لرؤية المملكة 2030. This is a Twitter Status This is a Twitter Status— جامعة نجران (@Najran_Univers)وأوضحت الجامعة أن البرنامج يشمل دورات في "التسويق الإلكتروني، ومهارات الإلقاء والعروض التقديمية باللغة الإنجليزية، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في الأعمال التجارية، والتغذية الإيجابية للأطفال، والبلوكتيشن وتطبيقاتها، ومهارات التصوير الفوتوغرافي للمبتدئين، والأمن السيبراني، والذكاء العاطفي، والتحفيز لاختبار (STEP).