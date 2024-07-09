شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة نجران.. رابط وتفاصيل دورات برنامج "الإثراء المعرفي الصيفي" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة نجران ممثلة بعمادة التطوير والجودة وإدارتي الاتصال المؤسسي والمسؤولية المجتمعية، بدء التسجيل في برنامج "الإثراء المعرفي الصيفي"، المتضمن دورات تدريبية مجانية لأفراد المجتمع، -عن بعد- عبر منصة التدريب الرقمية، خلال الفترة من 28 يوليو حتى 5 أغسطس، عبر هذا الرابط.
وأكدت الجامعة حرصها على تنوع الدورات بما يتوافق مع احتياجات المجتمع وبما يتطلبه سوق العمل، وتقديم البرامج المواكبة لرؤية المملكة 2030. This is a Twitter Status This is a Twitter Status— جامعة نجران (@Najran_Univers)
وأكدت الجامعة حرصها على تنوع الدورات بما يتوافق مع احتياجات المجتمع وبما يتطلبه سوق العمل، وتقديم البرامج المواكبة لرؤية المملكة 2030. This is a Twitter Status This is a Twitter Status— جامعة نجران (@Najran_Univers)
#جامعة_نجران تطلق برنامج "الإثراء المعرفي الصيفي" المجاني والموجّه للمجتمع، والذي يتضمن عدداً من الدورات التدريبية في مسارات عدة.— جامعة نجران (@Najran_Univers) July 8, 2024
🔗 https://t.co/7CGj8AZX8o pic.twitter.com/GxcqySgLDQ