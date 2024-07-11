شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق اليحيى يرأس وفد المملكة في مؤتمر رؤساء أجهزة الهجرة والجوازات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رأس مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى وفد المملكة في المؤتمر العربي 21 لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات، المنعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة تونس.

ويشارك في الوفد ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وممثلو الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب. موضوعات جدول الأعمال وناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله، منها تجارب الدول الأعضاء في مجال تزوير وثائق السفر وسبل مواجهته، وخطوط الاتجار بالأشخاص وتهريبهم عبر الحدود العربية، ووضع خطة استرشادية لمواجهة الهجرة غير الشرعية ومخالفي أنظمة أمن الحدود.

