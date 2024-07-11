شكرا لقرائتكم خبر عن منها الشرقية.. "الأرصاد" يتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، على مناطق المملكة، أن توالي درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والقصيم.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الواصل لجازان.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة. البحر الأحمر الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، تصل إلى 40 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وتكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر ونصف إلى مترين على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي. الخليج العربي الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول مساءً شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر: خفيف الموج.