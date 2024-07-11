شكرا لمتابعة خبر عن إيفاد 136 معلماً للتدريس والعمل بالأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت وزارة التعليم قراراً بإيفاد 136 معلماً للتدريس في الخارج، ابتداءً من العام الدراسي المقبل 1446/ 1447هـ ، في مختلف التخصصات التربوية، وذلك للعمل في الأكاديميات والمدارس السعودية بالخارج، والبعثات التعليمية في (19) دولة من الدول الشقيقة والصديقة.

وأكد مساعد وزير التعليم الأستاذ محمد الغامدي أن برنامج الإيفاد السنوي يأتي انطلاقاً وحرصاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في توفير فرص التعليم لأبناء الموفدين والعاملين والمقيمين في الخارج، إضافة إلى أبناء الجاليات الإسلامية والعربية المقيمين في الدول نفسها؛ منوهاً بما يحظى به المنهج السعودي من ثقة واحترام الجميع، وما يتسم به من القوة العلمية والوسطية في المنهج؛ متمنياً لجميع من صدر قرار إيفادهم للعمل في الخارج أن يكونوا خير سفراء لبلادهم في الدول التي رُشّحوا للعمل بها، وأن يقدموا ثمرة تميّزهم من خلال نقل الخبرات وتطبيق ما تميّزوا به من مهارات مهنية وتعليمية.

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