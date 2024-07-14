شكرا لقرائتكم خبر أساور ذكية لتحديد مواقع الأطفال بموسم جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصصت منطقة «سيتي ووك» لزوار موسم جدة 2024م أساور معصم اليد الذكية للأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، حيث تحمل بيانات وأرقام مرافقيهم، بهدف التواصل معهم وتحديد موقعهم بكل سهولة.

وتقدم خدمة الأساور للراغبين في اقتنائها من الزوار عند بوابات الدخول، حيث يوجد موظفون متخصصون يقدمون شرحا كاملا للزائر عن مميزاتها، حيث تحتوي على رمز استجابة يتم مسحه عن طريق كاميرا الجوال ليظهر بيانات التواصل المسجلة لكل فرد حتى يتمكن موظفو الأمن من الوصول إلى ذويهم، كما تتميز بسهولة التركيب ومقاومة للماء.

يذكر أن منطقة الـ «سيتي ووك» من المناطق الرئيسة لموسم جدة 2024م والمقام تحت شعار «من جديد»، وتوفر لزوارها مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية التي تشمل الألعاب الحركية والمهارية، وفعاليات أخرى في منطقتي «ليالي القاهرة» و«مدينة الصين» إضافة إلى عدد من المسرحيات العربية التي تحظى بإقبال واسع من الزوار.