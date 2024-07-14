شكرا لقرائتكم خبر عن سعود الطبية.. ارتفاع نسبة نجاح حالات زراعة الأسنان لـ 99.70% والان نبدء بالتفاصيل

تحسين جودة الحياة للمرضى

رعاية أفضل

الدمام - شريف احمد - ساهمت قياس مخرجات زراعات الأسنان بمدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول، ممثلة بقسم زراعة الأسنان، بارتفاع نسبة نجاح حالات الزراعة إلى 99.70%.وأوضح استشاري زراعة الأسنان ومدير مستشفى الأسنان د. فالح الهجهوج، أن النتائج الأولية للمشروع أظهرت تطور عمليات زراعة الأسنان في المدينة، حيث يتم استعمال أحدث التقنيات ويتم اتباع التوصيات البحثي.وأشار إلى أنه في عام 2019 وما قبلها أشارت الإحصائيات بأن نسبة نجاح حالات الزراعة في مستشفى الأسنان بمدينة الملك سعود الطبية تصل إلى 93%، وفي عام 2022 ارتفعت نسبة نجاح حالات الزراعة إلى 97%.وأشار د.الهجهوج، إلى أن المشروع يهدف لقياس وتحليل نتائج زراعة الأسنان بدقة عالية، ويأتي استجابة للحاجة الملحة لمعايير موضوعية تقيس مخرجات عمليات زراعة الأسنان وتحسين جودة الحياة للمرضى.وأضاف: المشروع يتمركز في تحسين جودة رعاية المرضى الذين يخضعون لعمليات زراعة الأسنان من خلال توفير بيانات دقيقة وموضوعية حول مخرجات زراعة الأسنان باستخدام أدق القياسات الإحصائية.وتابع: يتم في المشروع جمع البيانات من مجموعة واسعة من المصادر، بما في ذلك الفحص السريري والسجلات الطبية واستطلاعات رأي المرضى وصور الأشعة السينية، ويتم تحليل هذه البيانات لتطوير نماذج يمكن استخدامها للتنبؤ بنتائج زراعة الأسنان، كذلك هذه البيانات الدقيقة تساعد الأطباء على اتخاذ قرارات أفضل بشأن رعاية المرضى، كما تساعد المرضى على فهم مخاطر وفوائد زراعة الأسنان بشكل أفضل.ولفت إلى أن المشروع يوفر البيانات التي يتم جمعها إلى معلومات قيمة للأطباء؛ مما يسمح لهم بتقديم رعاية أفضل للمراجعين، وكذلك زيادة نسبة معدلات النجاح من خلال فهم العوامل التي تؤثر على نجاح زراعة الأسنان والإجراءات اللازم اتخاذها لتقليل المخاطر، وتطوير مؤشرات موضوعية لقياس النتائج الوظيفية والجمالية لزراعة الأسنان والتي يمكن استخدامها كمعايير للمقارنة بين مختلف التقنيات والمواد.بالإضافة إلى إجراء مقارنات بين تقنيات زراعة الأسنان المختلفة لتحديد أفضل الممارسات وتحسين النتائج، وأيضًا تطوير سياسات للتعامل مع المضاعفات في زراعة الأسنان، وكيفية الوقاية منها وعلاجها.وختم د.الهجهوج، تصريحه منوهًا بأن بيانات المشروع ستكون مرجع رئيسي لكل الباحثين والمختصين في المملكة وخارجها، ويأتي هذا تماشيًا مع رؤية 2030 والسعي لتحقيق الريادة في القطاع الصحي عمومًا وفي مجال زراعة الأسنان خصوصا.