مصادرة 40 ألف رتبة وشعارات عسكرية مخالفة

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جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية بشكل مستمر بناء على توجيهات ومتابعة أمير منطقة الرياض فيصل بت بندر، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
يذكر أن الجولة التفتيشية نفذت بمشاركة وزارة الحرس الوطني، وشرطة منطقة الرياض، وجوازات المنطقة، وأمانة المنطقة، ومكتب العمل بمنطقة الرياض.
نتائج الجولة:
- مصادرة 40 ألف رتبة وشعار.
- مصادرة 230 بدلة عسكرية.
- إغلاق محل يعمل بدون ترخيص.
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