معالجة 7,152 طنا من النفايات المنزلية في رفحاء

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كما رفعت 28,216 مترا مكعبا من المخلفات الصلبة والهدم والبناء، وعالجت 7,152 طنا من النفايات المنزلية، ضمن جهودها لرصد ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة.
وأوضحت البلدية أنه جرى خلال الفترة نفسها صيانة 1,122 من أعمدة الإنارة والفوانيس، و412 عمودا ديكوريا.
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