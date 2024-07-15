شكرا لقرائتكم خبر معالجة 7,152 طنا من النفايات المنزلية في رفحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة في بلدية محافظة رفحاء، 24 قرارا مساحيا، و36 كروكيا استثماريا، وتحديث 6 صكوك على منصة بلدي، وتجزئة 3 أراض استثمارية، خلال يونيو الماضي.

كما رفعت 28,216 مترا مكعبا من المخلفات الصلبة والهدم والبناء، وعالجت 7,152 طنا من النفايات المنزلية، ضمن جهودها لرصد ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة.

وأوضحت البلدية أنه جرى خلال الفترة نفسها صيانة 1,122 من أعمدة الإنارة والفوانيس، و412 عمودا ديكوريا.