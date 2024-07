شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ هيئة الاتصالات: إشادة مجلس الوزراء محفز لمواصلة جهودنا الوطنية الطموحة والان نبدء بالتفاصيل

مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية

أكد محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية د. محمد بن سعود التميمي، أن إشادة مجلس الوزراء بتحقيق المملكة المركز الثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2024 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات يعدّ ضمن المحفزات التي يتلقاها القطاع من القيادة الرشيدة، التي تقود لمواصلة الريادة عالميًا وتعزيز الجهود الوطنية الطموحة ومبادراتها الخلاقة.وأوضح أن تحقيق هذا المنجز للعام الثاني على التوالي يبرهن على الجهود التي تقدمها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية ومستهدفاتها الطموحة التي تعزز استمرارية تقدم المملكة عالميًا، ومتانة بنيتها التحتية الرقمية المعززة باقتصاد رقمي يعد الأكبر والأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتسهم بذلك في جعل المملكة مركزا للابتكار والرقمنة عالميًا. يشار إلى أن مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2024 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، يرصد اقتصادات 170 دولة لقياس التطور الرقمي وتقدم الدول في خدمات الاتصالات والتقنية من خلال عدد من المؤشرات الفرعية التي جرى تقسيمها على محوري الاتصال الشامل والفعال.كما يقدم بيانات ومنهجية شاملة وشفافة شارك في بنائها الدول الأعضاء وفرق الخبراء في المجال.