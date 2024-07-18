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المملكة تدين اقتحام المسجد الأقصى وتبني الكنيست قراراً برفض إقامة دولة فلسطينية

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واس- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن رفض المملكة وإدانتها بأشد العبارات ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام مسؤول إسرائيلي للمسجد الأقصى الشريف.
كما أعربت عن رفضها وإدانتها بأشد العبارات تبني الكنيست الإسرائيلي قراراً ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

عدائية متواصلة

وأكدت المملكة أن تلك الممارسات المتواصلة والعدائية تجاه المقدسات الإسلامية، والأنظمة والقرارات الدولية، تعبر عن النهج العدواني لسلطات الاحتلال الاسرائيلي.
وشددت على أن هذه الممارسات تحول دون تحقيق أي تقدم يهدف إلى حقن دماء الأبرياء وتحقيق السلام العادل والشامل.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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