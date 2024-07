شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين اقتحام المسجد الأقصى وتبني الكنيست قراراً برفض إقامة دولة فلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

عدائية متواصلة

أعربت وزارة الخارجية عن رفض المملكة وإدانتها بأشد العبارات ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام مسؤول إسرائيلي للمسجد الأقصى الشريف.كما أعربت عن رفضها وإدانتها بأشد العبارات تبني الكنيست الإسرائيلي قراراً ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية. وأكدت المملكة أن تلك الممارسات المتواصلة والعدائية تجاه المقدسات الإسلامية، والأنظمة والقرارات الدولية، تعبر عن النهج العدواني لسلطات الاحتلال الاسرائيلي.وشددت على أن هذه الممارسات تحول دون تحقيق أي تقدم يهدف إلى حقن دماء الأبرياء وتحقيق السلام العادل والشامل.