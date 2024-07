شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك عبدالعزيز.. برنامج موهبة الإثرائي يستعرض مشاريع الموهوبين والان نبدء بالتفاصيل

اختتمت جامعة الملك عبدالعزيز اليوم، فعاليات برنامج موهبة الإثرائي "موهبة 2024" ، الذي نظمته الجامعة على مدى ثلاثة أسابيع بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، وشارك فيه 170 طالبًا موهوبًا من التعليم العام في 7 مسارات علمية ، وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة.وتجول عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور مهند بن غازي عابد يرافقه رئيس برنامج موهبة الإثرائي الدكتور عبدالعزيز بن عمر العماري ، في المعرض المصاحب للفعاليات الذي شمل على 28 مشروعًا في مجالات العلوم الطبية والحيوية، وعلم التشريح ووظائف الأعضاء، والهندسة الكهربائية، والعمارة والتصميم الإبداعي، ومبادئ التصميم الهندسي، والتشفير، وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي . وأشاد الدكتور عابد، بالعمل التكاملي بين الجامعة وموهبة في مجال رعاية الموهوبين من خلال تفعيل الشراكة الهادفة بينهما، مشيراً إلى أن برنامج موهبة الصيفي يحظى منذ نشأته بدعم غير محدود، ويحقق نتائج متميزة كل عام، ويشهد تطويراً مستمراً، إذ وصل إلى مرحلة متقدمة في مجال رعاية الإبداع والموهوبين.وشهد حفل الختام عرض فيلم وثائقي عن البرنامج الذي ضم 7 مسارات علمية ، ومن ثم جرى تكرم الكليات المشاركة والمشرفين على البرنامج والطلاب المتميزين.وأبان رئيس برنامج موهبة الإثرائي ، أن برنامج موهبة الإثرائي يقدم للموهوبين والموهوبات معارف ومهارات وخبرات علمية وفكرية وشخصية متقدمة يشرف عليها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ستنعكس على قدراته وتحدد مساره العلمي مستقبلًا ، مفيدًا أن البرنامج يسعى إلى توسيع المدارك وتنمية المواهب في بيئة علمية وإثرائية، واستثمار أوقاتهم خلال الإجازة الصيفية عبر تكوين فرق عمل وتنافس عملي ومهاري، وممارسة أنشطة علمية بهدف إبراز القدرات الإبداعية لديهم.وأشار إلى أن البرنامج اشتمل على محاضرات علمية وورش عمل ومعامل، بجانب تنظيم زيارات ميدانية لجهات مختلفة تعليمية وصناعية وإنتاجية، ودورات تدريبية تُعنى بتطوير القدرات والمهارات الذاتية للطلاب الموهوبين، إضافة إلى مبادرة تطوعية للطلبة وغرس قيم البذل والعطاء في نفوس الموهوبين، كما خُصصت أوقات مسائية لمزاولة الرياضة كالسباحة وكرة القدم.