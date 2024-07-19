"سايت" تؤكد عدم تأثر خدماتها بالعطل التقني العالمي

أوضحت #هيئة_التأمين أن سلامة الأنظمة يأتي نظرًا لما نحظى به في #المملكة_العربية_السعودية من بنية تحتية رقمية متينة وأنظمة حماية قوية#اليوم | @IA_GOV | #الأمن_السيبراني | #العطل_التقني

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