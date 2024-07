شكرا لقرائتكم خبر عن "سايت" تؤكد عدم تأثر خدماتها بالعطل التقني العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت) أن جميع خدماتها، بما في ذلك الخدمات السحابية والخدمات الأمنية المدارة والمستضافة محلياً، لم تتأثر بالعطل التقني العالمي، الذي أثر على العديد من الأنظمة في مختلف القطاعات الحيوية حول العالم.وأوضحت سايت أن استقرار أنظمتها وخدماتها يعود إلى المبادرة في توطين القدرات والكفاءات في المملكة وتبني الربط والبناء والتشغيل المحلي، مع التزامها بتطبيق أعلى معايير الأمان والموثوقية الوطنية والعالمية في مجال الأمن السيبراني والحوسبة السحابية، الذي أسهم في تأمين استمرارية الأعمال بكفاءة وفعالية لعملائها في القطاعين العام والخاص، ما يسهم في تعزيز مكانة المملكة وريادتها العالمية في القطاعات التقنية.