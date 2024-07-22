6 محاور تثري ورشة الزراعة العضوية في الجوف

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- بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الأمانة العامة لجائزة الجوف للتميز والإبداع بالتعاون مع شركة ألبان ورشة للتعريف بالزراعة العضوية، وحلقة نقاش بعنوان «مراحل توثيق الإنتاج العضوي» ، استهدفت المزارعين المستفيدين والمهتمين. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الأمانة العامة لجائزة الجوف للتميز والإبداع بالتعاون مع شركة ألبان ورشة للتعريف بالزراعة العضوية، وحلقة نقاش بعنوان «مراحل توثيق الإنتاج العضوي» ، استهدفت المزارعين المستفيدين والمهتمين. وتضمنت الورشة 6 محاور، شملت: التعريف بسياسة الزراعة العضوية في المملكة، ونظام الزراعة العضوية ولائحته التنفيذية، ومعايير وضوابط الزراعة العضوية، واشتراطات خلو المنتجات من بقايا المواد الكيماوية، وتجارب ناجحة في الزراعة العضوية

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