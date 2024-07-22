115 موظفة لخدمة المصليات النسائية بالمدينة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة خدماته داخل المصليات النسائية في الجوامع عبر تسخير الإمكانيات والقوى العاملة، وتهيئة جميع الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن وزوار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلف فرع الوزارة 115 موظفة من مراقبات المساجد وحارسات الأمن؛ لدعم المنظومة الخدمية داخل المصليات النسائية في جوامع سيد الشهداء، والقبلتين، والخندق، والغمامة، والمستراح، والجمعة وفق منهجية واضحة، وخطط معدة، هدفها تدعيم منظومة الخدمات التنظيمية والرقابية المقدمة بتلك الجوامع طيلة أيام العام.

وتتسم مهام تلك الكوادر النسائية بالشمولية والتنوع كمراقبة كل الأعمال في الجوامع الكبيرة والمساجد التاريخية من حيث صيانتها ونظافتها، وتوفير الأدوات اللازمة لذلك، إضافة إلى الأعمال التطوعية التي يقوم بها الفرع طول العام، وتنظيم المصلين. مهام الكوادر النسائية: مراقبة كل الأعمال في الجوامع والمساجد التاريخية.

توفير الأدوات اللازمة للنظافة والصيانة.

الأعمال التطوعية التي يقوم بها الفرع طول العام.

تنظيم المصلين أثناء الدخول والخروج.

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