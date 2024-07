شكرا لقرائتكم خبر عن بالأماكن والمواعيد.. موجة حارة على أجزاء من الرياض غدًا والان نبدء بالتفاصيل

طقس الرياض

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن تفاصيل طقس الرياض غدًا الثلاثاء.وتشير تنبيهات مركز الأرصاد إلى تأثر أجواء محافظات الأفلاج والسليل ووادي الدواسر غدًا بموجة حارة. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)وبين المركز الوطني للأرصاد أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة ما بين 47 - 48 درجة مئوية.هذا وتبدأ الحالة الجوية من الساعة الـ 11 صباحًا، وحتى الساعة الـ 5 مساءً.