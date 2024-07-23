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بالأماكن والمواعيد.. موجة حارة على أجزاء من الرياض غدًا

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شكرا لقرائتكم خبر عن بالأماكن والمواعيد.. موجة حارة على أجزاء من الرياض غدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن تفاصيل طقس الرياض غدًا الثلاثاء.
وتشير تنبيهات مركز الأرصاد إلى تأثر أجواء محافظات الأفلاج والسليل ووادي الدواسر غدًا بموجة حارة. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)

طقس الرياض

وبين المركز الوطني للأرصاد أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة ما بين 47 - 48 درجة مئوية.
هذا وتبدأ الحالة الجوية من الساعة الـ 11 صباحًا، وحتى الساعة الـ 5 مساءً.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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