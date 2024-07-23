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إليكم كل تفاصيل "الأمسية الهندية" بموسم جدة 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - يستضيف موسم جدة 2024 حفلات الجاليات والثقافة الأسيوية، التي تتضمن مزيجًا حيويًا من الموسيقى والرقص والبرامج الثقافية المتنوعة.
ويستعد الموسم لاستقبال فعالية "الأمسية الهندية" المميزة، المقامة يوم 26 يوليو 2024 بنادي الفروسية، وتحتفي بالثقافة الهندية والسعودية. وسيقدم هذا الحدث الفريد، فنانين هنود مشهورين مثل: (دابزي - نيكيتا جاندي - سلمان على، وغيرهم)، وسط أجواء تنبض بالحياة. نادي الفروسية
26 يوليو
Don’t miss ‘Dabzee’ live at the Indian Night, dazzling you with his top tunes and vibrant beats
July 26
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عروض متنوعة من الموسيقى والترفيه

وتضم الليلة برنامج متنوع يشمل عروضًا مبهرة لهؤلاء الفنانين. ويمكن للحاضرين التطلع إلى نسيج غني من الموسيقى والترفيه، ومأكولات شهية من المطاعم الشهيرة.
وإضافة إلى العروض الموسيقية، ستقدم الأمسية الهندية أنشطة للأطفال والفعاليات ومجموعة مختارة من المأكولات والمشروبات اللذيذة، لخلق بيئة واحدة تجمع العائلات من الجاليات الهندية والمجتمعات الأخرى في جدة.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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