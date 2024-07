شكرا لقرائتكم خبر عن إليكم كل تفاصيل "الأمسية الهندية" بموسم جدة 2024 والان نبدء بالتفاصيل

عروض متنوعة من الموسيقى والترفيه

الدمام - شريف احمد - يستضيف موسم جدة 2024 حفلات الجاليات والثقافة الأسيوية، التي تتضمن مزيجًا حيويًا من الموسيقى والرقص والبرامج الثقافية المتنوعة.ويستعد الموسم لاستقبال فعالية "الأمسية الهندية" المميزة، المقامة يوم 26 يوليو 2024 بنادي الفروسية، وتحتفي بالثقافة الهندية والسعودية. وسيقدم هذا الحدث الفريد، فنانين هنود مشهورين مثل: (دابزي - نيكيتا جاندي - سلمان على، وغيرهم)، وسط أجواء تنبض بالحياة. نادي الفروسية26 يوليوDon’t miss ‘Dabzee’ live at the Indian Night, dazzling you with his top tunes and vibrant beatsJuly 26احجز تذكرتك الآن... This is a Twitter Status— موسم جدة | Jeddah Season (@JEDCalendar)وتضم الليلة برنامج متنوع يشمل عروضًا مبهرة لهؤلاء الفنانين. ويمكن للحاضرين التطلع إلى نسيج غني من الموسيقى والترفيه، ومأكولات شهية من المطاعم الشهيرة.وإضافة إلى العروض الموسيقية، ستقدم الأمسية الهندية أنشطة للأطفال والفعاليات ومجموعة مختارة من المأكولات والمشروبات اللذيذة، لخلق بيئة واحدة تجمع العائلات من الجاليات الهندية والمجتمعات الأخرى في جدة.