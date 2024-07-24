زراعة 13 مليون شتلة مانجروف على سواحل المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عن مواصلة أعمال مشروعاته القائمة على سواحل المملكة بزراعة 13 مليون شتلة مانجروف؛ حيث أنهى عددا من المشروعات لزراعة ملايين الشتلات، فيما يجري تنفيذ مشروعات أخرى تشمل مناطق (جازان بـ 5.5 ملايين شتلة، ومكة المكرمة بـ 2.4 مليون شتلة، والمدينة المنورة بمليونين شتلة، وتبوك بـ 1.5 مليون شتلة، وعسير بمليون شتلة، والمنطقة الشرقية بـ 500 ألف شتلة)؛ تحقيقا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، ما سيسهم في زراعة ملايين أشجار المانجروف التي ستساعد على تعزيز نمو غابات المانجروف وازدهارها. أهداف المركز: يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي.

حمايتها وتأهيل المتدهور منها.

استعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية.

الإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات.

استثمار هذه الأراضي لتحقيق التنمية المستدامة.

تحسين جودة الحياة.

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