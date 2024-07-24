شكرا لقرائتكم خبر عن تستضيفها المملكة وسويسرا.. أمريكا تدعو إلى محادثات سودانية لوقف القتال والان نبدء بالتفاصيل



وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان، عن شكره لحكومة سويسرا لاستضافة المحادثات، وللمملكة العربية السعودية كمضيف مشارك، والاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات والأمم المتحدة كمراقبين؛ بهدف التوصل إلى وقف للعنف وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين.

أخبار متعلقة نائب أمير مكة يتسلم تقرير أعمال "البيئة" خلال موسم حج 1445هـ 90 خدمة عدلية.. وزير العدل يوجّه بزيادة الخدمات المقدمة عبر "ناجز" محادثات جدة وقال: "بناءً على المحادثات السابقة في جدة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع التي تمت بتيسير من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، تدعو الولايات المتحدة الطرفين للمشاركة في حضور محادثات وقف إطلاق النار التي ستبدأ 14 أغسطس 2024م في سويسرا بوساطتها ".

وشدد على ضرورة إنهاء الصراع وإنقاذ الأرواح ووقف القتال وفتح مسارات التفاوض والحل السلمي في السودان. الدمام - شريف احمد - دعت الولايات المتحدة الأمريكية القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى محادثات وقف إطلاق النار في سويسرا، باستضافة مشتركة من المملكة العربية السعودية ودولة الاتحاد السويسري، كما ستضم كل من الإمارات ومصر والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة كمراقبين.وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان، عن شكره لحكومة سويسرا لاستضافة المحادثات، وللمملكة العربية السعودية كمضيف مشارك، والاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات والأمم المتحدة كمراقبين؛ بهدف التوصل إلى وقف للعنف وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين.وقال: "بناءً على المحادثات السابقة في جدة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع التي تمت بتيسير من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، تدعو الولايات المتحدة الطرفين للمشاركة في حضور محادثات وقف إطلاق النار التي ستبدأ 14 أغسطس 2024م في سويسرا بوساطتها ".وشدد على ضرورة إنهاء الصراع وإنقاذ الأرواح ووقف القتال وفتح مسارات التفاوض والحل السلمي في السودان.