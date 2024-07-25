شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأميرة نورة تُطلق "نظام التسريع الأكاديمي" لطالبات العام الدراسي 1446هـ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، نظام "التسريع الأكاديمي" لطالبات المرحلة الثانوية المقبولات في الجامعة للعام الدراسي 1446هـ؛ بهدف تسريع المسار التعليمي للطالبات، على نحو يتناسب مع قدراتهن وتفوقهن العلمي، والتمكين من إتمام الدراسة الجامعية في مدة أقصر. مسارات النظام وشروط التقديم ويشتمل النظام على مسارين، الأول: "التسريع الأكاديمي لاجتياز السنة التأسيسية"، الذي صُمِّم لطالبات المرحلة الثانوية المقبولات في جامعة الأميرة نورة، من خلال التسكين المباشر في التخصصات التي يرغبن بها دون الالتحاق بالسنة التأسيسية، والمفاضلة وفق الضوابط المعتمدة لذلك، بعد اجتياز جميع اختبارات التحصيل العلمي المتخصصة، وفيه تستكمل الطالبة بعد التسكين المباشر ما تبقى لها من مقررات لا تخضع للتسريع الأكاديمي.

ويُشترط على الطالبة التي ترغب بالتقديم على نظام التسريع الأكاديمي لاجتياز السنة التأسيسية، أن تكون مقبولة في الجامعة ضمن أحد مساري السنة التأسيسية للكليات الصحية أو كلية الهندسة، وحاصلة على نسبة مركبة لا تقل عن 89%.

ويتضمَّن المسار الثاني "التسريع الجزئي"، والذي صُمِّم لطالبات المرحلة الثانوية المقبولات في جامعة الأميرة نورة، بحيث تُعفى الطالبة فيه من دراسة بعض المقررات عند اجتيازها اختبارات التحصيل العلمي المخصصة لها، شريطة أن تكون الطالبة الراغبة بالتقديم على نظام التسريع الجزئي، مقبولة في أحد كليات الجامعة، وهي: كلية التمريض، وكلية علوم الحاسب والمعلومات، وكلية العلوم، وكلية إدارة الأعمال، وحاصلة على نسبة مركبة لا تقل عن 89%.

ويأتي ذلك في إطار الإسهام لتحقيق أهداف خطة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الإستراتيجية 2025، من خلال دفع جهات الجامعة لتقديم تعليم نوعي، وتعزيز التعليم الجامعي عبر تبنِّي أفضل الممارسات العالمية في التعليم والتعلُّم، والطرق التعليمية، والتعليم الإلكتروني المدمج، كما يمكن الاطلاع على الشروط ومواعيد اختبارات المقررات، عبر زيارة موقع عمادة القبول والتسجيل على هذا الرابط.