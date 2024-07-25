شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرات نوعية و3 مراحل.. إطلاق الخطة الميدانية لموسم العمرة 1446هـ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بالمسجد الحرام عن تفاصيل الخطة الميدانية لموسم العمرة 1446هـ.

وأشار "السديس" إلى تعزيز الخطة بمسار ميداني ديني لإثراء المعتمرين والقاصدين وخدمتهم دينيًا على الوجه الأكمل وتنفيذ الخطة الميدانية وفق الأهداف المرسومة لها. الخطة الميدانية لموسم العمرة 1446هـ وترتكز الخطة الميدانية لموسم العمرة لعام 1446هـ على إثراء التجربة الدينية للقاصدين وبث الهدايات للعالمين، وتهدف إلى تعزيز مكامن القوة مع تعظيم مفهوم خدمة المعتمر والعناية به، كون خدمته شعارًا محوريًا.

وكذلك تعزيز الأدوار التكاملية مع منظومة العمرة، والتناغم مع الجهات الحكومية كافة وشركاء النجاح وإطلاق المئات من المبادرات والبرامج الدينية النوعية.

وتستغرق مدة الخطة التشغيلية لموسم العمرة في الحرمين 8 أشهر، تنقسم إلى ثلاث مراحل، وتنتهي بنهاية شهر شعبان عام 1446هـ، وتنطلق بعدها خطة شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ. تكريس قيم التسامح والاعتدال وأكد "السديس" أن العمل في رئاسة الشؤون الدينية مستمر وقائم على مدار العام بلا توقف؛ لإثراء تجربة القاصدين والزائرين والمعتمرين وضيوف الرحمن لحظيًا وعلى مدار الساعة، وفق أعلى معايير الخِدمات الدينية المقدمة، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة؛ لإيصال رسالة الحرمين الوسطية للعالم، وتكريس قيم التسامح والاعتدال.

وقد أعدت الرئاسة العديد من الدروس والمحاضرات العلمية والتوجيهية التي يشارك فيها أصحاب المعالي والفضيلة من هيئة كبار العلماء ومدرسي المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ إلى جانب عدد كبير من المبادرات النوعية الدينية لإثراء تجربة المعتمرين طوال موسم العمرة.

