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"هيئة المنافسة" تحظر وضع أسعار للمنتجات بأقل من سعر التكلفة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، أنه حظر على أي منشأة مهيمنة وضع أسعار لمنتجاتها بأقل من سعر التكلفة من أجل إخراج المنافسين من السوق.
وذكرت في منشور لها على صفحتها الرسمية في "إكس": أنت منشأة مهيمنة وتحط أسعار منتجاتك بأقل من تكلفتك عشان تطلع منافسينك من السوق.. احذر تراها ممارسة محظورة". احذر ! تراها ممارسة محظورة.This is a Twitter Status This is a Twitter Status— الهيئة العامة للمنافسة (@SaudiGAC)

قواعد بيع المنتجات في


وتابعت: ستستطيع المنشأة المهيمنة تحمل كلفة البيع بخسارة لفترة معينة، وعند خروج المنشآت المنافسة لها عادة سترفع الأسعار بشكل كبير على المستهلك النهائي لعدم وجود منافسين ولتعويض خسائرها.
وأضافت: فأثر الممارسة على المستهلك بأن الأسعار سترتفع بشكل كبير وستقل الخيارات أمامه بعد خروج المنافسين للمنشأة, وعلى المنشآت ستخرج بعضها من السوق لعدم قدرتها على المنافسة بسبب هذا السلوك المخالف.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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