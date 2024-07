شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة المنافسة" تحظر وضع أسعار للمنتجات بأقل من سعر التكلفة والان نبدء بالتفاصيل

أنت منشأة مهيمنة وتحط أسعار منتجاتك بأقل من سعر تكلفتك عشان تطلع منافسينك من السوق ؟!



احذر ! تراها ممارسة محظورة.#الهيئة_العامة_للمنافسة pic.twitter.com/mGQrRAq2v5 — الهيئة العامة للمنافسة (@SaudiGAC) July 27, 2024

قواعد بيع المنتجات في السعودية

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، أنه حظر على أي منشأة مهيمنة وضع أسعار لمنتجاتها بأقل من سعر التكلفة من أجل إخراج المنافسين من السوق.وذكرت في منشور لها على صفحتها الرسمية في "إكس": أنت منشأة مهيمنة وتحط أسعار منتجاتك بأقل من تكلفتك عشان تطلع منافسينك من السوق.. احذر تراها ممارسة محظورة". احذر ! تراها ممارسة محظورة.This is a Twitter Status This is a Twitter Status— الهيئة العامة للمنافسة (@SaudiGAC)وتابعت: ستستطيع المنشأة المهيمنة تحمل كلفة البيع بخسارة لفترة معينة، وعند خروج المنشآت المنافسة لها عادة سترفع الأسعار بشكل كبير على المستهلك النهائي لعدم وجود منافسين ولتعويض خسائرها.وأضافت: فأثر الممارسة على المستهلك بأن الأسعار سترتفع بشكل كبير وستقل الخيارات أمامه بعد خروج المنافسين للمنشأة, وعلى المنشآت ستخرج بعضها من السوق لعدم قدرتها على المنافسة بسبب هذا السلوك المخالف.