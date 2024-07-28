شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة طيبة تعلن نتائج الدفعة الثالثة من القبول المبدئي للدراسة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة طيبة نتائج القبول المبدئي للعام الجامعي 1446 هـ الدفعة الثالثة، والترقيات للمؤكدين من الدفعة الأولى والثانية.
وقالت الجامعة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، إنه يمكن الوصول إلى النتيجة عبر علامة الـ QR كود التالية: للمقبولين مبدئيًا
للدراسة بـ This is a Twitter Status "الدفعة الثالثة"
لضمان مقعدكم
أكدوا قبولكم قبل:
الساعة 11 مساءالاثنين 23 محرم
للوصول للنتائج عبر أيقونات القبول
و (QR) المرفقThis is a Twitter Status— جامعة طيبة Taibah U (@taibahu)
ويمكن الضغط على أيقونة مراحل القبول للطالب وأيقونة تأكيد القبول المبدئي.
ولفتت الجامعة إلى أن آخر موعد لتأكيد القبول بالجامعة هو قبل الساعة 11:00 مساء الإثنين الموافق 23 محرم.
وقالت الجامعة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، إنه يمكن الوصول إلى النتيجة عبر علامة الـ QR كود التالية: للمقبولين مبدئيًا
للدراسة بـ This is a Twitter Status "الدفعة الثالثة"
لضمان مقعدكم
أكدوا قبولكم قبل:
الساعة 11 مساءالاثنين 23 محرم
للوصول للنتائج عبر أيقونات القبول
و (QR) المرفقThis is a Twitter Status— جامعة طيبة Taibah U (@taibahu)
🎉 تهانينا— جامعة طيبة Taibah U (@taibahu) July 28, 2024
للمقبولين مبدئيًا
للدراسة بـ #جامعة_طيبة "الدفعة الثالثة"
🔴 لضمان مقعدكم
أكدوا قبولكم قبل:
⏰الساعة 11 مساء 🗓️ الاثنين 23 محرم
📌للوصول للنتائج عبر أيقونات القبول
و (QR) المرفق ⤵️ pic.twitter.com/4JUcJqdwOg
ويمكن الضغط على أيقونة مراحل القبول للطالب وأيقونة تأكيد القبول المبدئي.
ولفتت الجامعة إلى أن آخر موعد لتأكيد القبول بالجامعة هو قبل الساعة 11:00 مساء الإثنين الموافق 23 محرم.