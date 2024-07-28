اخبار السعوديه

جامعة طيبة تعلن نتائج الدفعة الثالثة من القبول المبدئي للدراسة

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة طيبة تعلن نتائج الدفعة الثالثة من القبول المبدئي للدراسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة طيبة نتائج القبول المبدئي للعام الجامعي 1446 هـ الدفعة الثالثة، والترقيات للمؤكدين من الدفعة الأولى والثانية.
وقالت الجامعة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، إنه يمكن الوصول إلى النتيجة عبر علامة الـ QR كود التالية: للمقبولين مبدئيًا
للدراسة بـ This is a Twitter Status "الدفعة الثالثة"
لضمان مقعدكم
أكدوا قبولكم قبل:
الساعة 11 مساءالاثنين 23 محرم
للوصول للنتائج عبر أيقونات القبول
و (QR) المرفقThis is a Twitter Status— جامعة طيبة Taibah U (@taibahu)
ويمكن الضغط على أيقونة مراحل القبول للطالب وأيقونة تأكيد القبول المبدئي.
ولفتت الجامعة إلى أن آخر موعد لتأكيد القبول بالجامعة هو قبل الساعة 11:00 مساء الإثنين الموافق 23 محرم.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا