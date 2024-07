شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة طيبة تعلن نتائج الدفعة الثالثة من القبول المبدئي للدراسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة طيبة نتائج القبول المبدئي للعام الجامعي 1446 هـ الدفعة الثالثة، والترقيات للمؤكدين من الدفعة الأولى والثانية.وقالت الجامعة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، إنه يمكن الوصول إلى النتيجة عبر علامة الـ QR كود التالية: للمقبولين مبدئيًاللدراسة بـ This is a Twitter Status "الدفعة الثالثة"لضمان مقعدكمأكدوا قبولكم قبل:الساعة 11 مساءالاثنين 23 محرمللوصول للنتائج عبر أيقونات القبولو (QR) المرفقThis is a Twitter Status— جامعة طيبة Taibah U (@taibahu)ويمكن الضغط على أيقونة مراحل القبول للطالب وأيقونة تأكيد القبول المبدئي.ولفتت الجامعة إلى أن آخر موعد لتأكيد القبول بالجامعة هو قبل الساعة 11:00 مساء الإثنين الموافق 23 محرم.