هطول أمطار على منطقة مكة المكرمة.. و"الدفاع المدني" يحذر

طقس السعودية

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة تصل إلى غزيرة يومي الخميس والجمعة على منطقة مكة المكرمة (الطائف - ميسان - أضم - الكامل - العرضيات) بدءًا من اليوم وحتى يوم السبت.وأهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته. جعلها الله أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.وتوقع المركز في تقريره عن حالة الطقس، ليوم الثلاثاء، بأن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض والمدينة المنورة تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على طول الطريق الساحل الجنوبي الواصل إلى جازان كذلك على أجزاء من منطقة نجران.