شكرا لمتابعة خبر عن الراجحي : نسعى لتوفير فرص عمل للمواطنين في المجالات غير النفطية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، إن البنك يستهدف دعم وتطوير القطاعات الواعدة بالنمو للإسهام الفاعل في تحقيق الارتقاء بالاقتصاد السعودي الرقمي.

وأضاف الراجحي أن البنك يسعى أيضا إلىوتوفير المزيد من فرص العمل النوعية للمواطنين والمواطنات في المجالات غير النفطية.

ولفت إلى أن دور بنك التنمية الاجتماعية يتكامل مع صندوق التنمية الوطني، والإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية من أجل تحقيق المستهدفات الوطنية.

وأشار إلى أن استضافة المملكة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية خطوة مهمة لتعزيز جهود تطوير القطاع، مضيفا أن الخدمات والمنتجات التمويلية التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، تدعم مسارات التنمية الاقتصادية، عبر ضخ استثمارات نوعية بالتعاون مع صندوق التنمية الوطني والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، فضلاً عن تعزيز التعاون مع مطوري الألعاب المحليين والعالميين.