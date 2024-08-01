شكرا لقرائتكم خبر عن للحماية من المخاطر.. 9 مواصفات لمواقع النفايات و10 متطلبات لسلامة العاملين والان نبدء بالتفاصيل

مخاطر الصحة والسلامة

توفير الخدمات والمرافق

الفحوصات الطبية الدورية

الدمام - شريف احمد - طرح المركز الوطني لإدارة النفايات لائحة الضوابط والأدلة الفنية للمعالجة البيولوجية للنفايات عبر منصة ”استطلاع“ بهدف توفير الدعم والإرشاد الفني للعديد من أصحاب المصلحة من منتجي ومقدمي خدمات ومستثمري قطاع ﺇدارة النفايات.وتستهدف اللائحة تقليل حجم النفايات، وتسهيل عمليات معالجتها عند إعادة استخدامها أو تدويرها، أو استخلاص بعض المنتجات منها، وإزالة الملوثات العضوية منها وتقليل بعض مكوناتها، أو الاستفادة منها، والتخلص من احتمالية قدرة النفايات على الإضرار بالبشر أو البيئة.ألزمت اللائحة عند اختيار موقع النفايات أن يكون تصميمه يعمل على تقليل الآثار البيئية المحتملة، وتقليل مخاطر الصحة والسلامة على العمال والجمهور، تشجيع استرداد موارد النفايات، استخدام الموارد في الموقع بكفاءة.وأوجبت أن يكون الموقع بعيداً عن الوديان والشعاب ومجاري الفيضانات والشواطئ والمسطحات المائية ومصادر المياه، بحيث لا يتعرض أيٌّ من مصادر المياه للتلوث.واشترطت أن توافر البنية التحتية والمسارات؛ لتسهيل الوصول إلى الموقع في جميع المواسم، وتأثير المرفق على حركة المرور في تلك المنطقة، وأن يكون الموقع بعيداً عن الأراضي المستخدمة حاليًّا، أو الأراضي المخطط لاستخدامها لأغراض التطوير: (كالمناطق الحضرية، أو التجارية، أو الزراعية والصناعية، ومراعاة الاتجاه السائد وسرعة الرياح، بحيث يجب أن يكون المرفق في الاتجاه المعاكس من اتجاه الرياح في تلك المنطقة).نصت على اللائحة على الالتزام بتوفير خدمات ومرافق منها الإمداد المائي، والطاقة وإضاءة الشوارع، والصرف الصحي ووسائل الاتصالات والتكنولوجيا، وأنظمة الأمن والسلامة لضمان سلامة العمال حيث يتم إنشاء مركز للطوارئ بما في ذلك: الحوادث، والإسعافات الأولية، والحرائق، والمخاطر الكيميائية، والحوادث الأمنية، والكوارث الطبيعية، والأزمات.وأكدت اللائحة على منع المخاطر التي قد يتعرض لها العمال، لا سيما المخاطر البيولوجية المرتبطة باستنشاق الهباء الحيوي والغبار، ملزمة بإجراء جميع العمليات في المرفق داخل مركبات مكيفة، أو إذا أُجريت يدويًّا، يجب على العمال ارتداء معدات وقاية مناسبة، مثل: (الرداء الذي يُستخدم لمرة واحدة، وقفازات وأحذية السلامة، وأقنعة التنفس المزودة بمرشح للغبار، ونظارات السلامة، وخوذات السلامة).وشدد على عدم السماح بالتدخين والأكل وتناول المشروبات إلا في الأماكن المخصصة لذلك.ألزمت المرخص له بإجراء الفحوصات الطبية الدورية فيما يتعلق بالمخاطر الأكثر احتمالاً: العوامل البيولوجية، والغبار، والضوضاء، والاهتزازات «لمن تشمل أنشطتهم العمل على اللوادر بعجلات، أو غيرهم».وأوضحت أن معدات السلامة التي يجب توافرها تتمثل في معدات حماية العينين، مثل: نظارات السلامة، أو النظارات الواقية، أو القناع، وقفازات من المواد المناسبة؛ والأحذية الواقية، وخوذات السلامة في حالة العمل أسفل عوارض بمكونات مرتفعة، وتوفير الحماية/ التغطية المناسبة للبشرة.وتتضمن المعدات أيضًا أقنعة الوجه؛ لمنع استنشاق الجسيمات في الأجواء المُتربة، وحيثما يعمل الأفراد داخل المنشأة، أو في مكان وجود المركبات، سترات عالية الوضوح، أو ما شابه ذلك، ونظام اتصالات أو إنذار داخلي، وجهاز، مثل الهاتف أو لاسلكي محمول باليد، قادر على طلب المساعدة في حالات الطوارئ من أقسام الإطفاء المحلية، أو سيارات الإسعاف، أو فِرق الاستجابة في حالات الطوارئ، لا سيما طفايات الحريق الثابتة والمحمولة.