شكرا لقرائتكم خبر عن بينها الشرقية.. أمطار خفيفة على 3 مناطق خلال الصباح الباكر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة على 3 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر غدًا الجمعة، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
ويُتوقع أن تشهد منطقة مكة المكرمة هطول أمطار خفيفة حتى الساعة 3 صباحًا، بينما تشهد الشرقية ونجران أمطارًا خفيفة حتى الساعة 8 صباح الجمعة. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
ويُتوقع أن تشهد منطقة مكة المكرمة هطول أمطار خفيفة حتى الساعة 3 صباحًا، بينما تشهد الشرقية ونجران أمطارًا خفيفة حتى الساعة 8 صباح الجمعة. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #المنطقة_الشرقية - #العديد #ذعبلوتن— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) August 1, 2024
للتفاصيل https://t.co/CF8EqDKXts #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/sWsbu49goz