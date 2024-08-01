شكرا لقرائتكم خبر عن بينها الشرقية.. أمطار خفيفة على 3 مناطق خلال الصباح الباكر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة على 3 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر غدًا الجمعة، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.ويُتوقع أن تشهد منطقة مكة المكرمة هطول أمطار خفيفة حتى الساعة 3 صباحًا، بينما تشهد الشرقية ونجران أمطارًا خفيفة حتى الساعة 8 صباح الجمعة. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)