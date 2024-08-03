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الأضخم بالشرق الأوسط.. كرنفال بريدة للتمور يستقبل بواكير موسم الحصاد

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واس - بريدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - يشهد كرنفال بريدة للتمور حركة بيع وشراء مثالية، بدخول مئات المركبات المحملة ببواكير أنواع التمور، التي تمثل مرحلة حصاد موسم التمور بمنطقة القصيم، وتشكل بعداً اقتصادياً وغذائياً على النطاق المحلي بما تتصف به المملكة من ميزات تجعلها تتصدر المشهد الغذائي والاقتصادي في قطاع النخيل على مستوى العالم.
ويوفر الكرنفال كميات وافرة من التمور بأنواعها تتوافق بين كمية العرض والطلب، بما انعكس على استقرار الأسعار.
كرنفال بريدة للتمور - حساب الكرنفال على موقع إكس

كرنفال بريدة للتمور

يعد كرنفال بريدة للتمور الأضخم في منطقة الشرق الأوسط من ناحية كمية المعروض من التمور والقيمة السوقية لها وحركات التدفقات المالية في السوق التي تبدأ في شهر أغسطس وتمتد لشهرين، ويستقبل حصاد تمور أكثر من 11 مليون نخلة في منطقة القصيم.
سيارات تحمل أطنان التمور في كرنفال بريدة للتمور - إمارة القصيم (إكس)
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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