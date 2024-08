شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء عالميون يناقشون مستقبل صحة القلب بالرياض سبتمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

تحسين صحة المجتمع

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية وزير الصحة فهد الجلاجل، ينظم تجمع الرياض الصحي الأول بالشراكة مع جمعية القلب السعودية "مؤتمر القلب العالمي 2024" في العاصمة الرياض خلال الفترة من 12 - 14 سبتمبر 2024م، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين والمتخصصين المحليين والعالميين في مجال صحة القلب.وقال قائد مسار القلب في "التجمع الأول" د. مبارك الدوسري، إن الملتقى سيشمل العديد من ورش العمل والجلسات العلمية والحوارية التي ستناقش أمراض القلب وأحدث تقنيات علاجها، وأبرز مستجدات الرعاية القلبية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال، بالإضافة إلى دور الطب الاتصالي في تحسين ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين. CME HOURSHybrid Conference & Exhibition13 - 14 DECEMBER, 2024Registration: This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— جمعية القلب السعودية (@TheSaudiHeart)وأضاف أن المشاركين والمسجلين في الملتقى سيحصلون على ساعات تعليم طبي معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.وأشار د. الدوسري إلى أن المؤتمر يعدّ الأول من نوعه بين تجمعات العاصمة، ويأتي ضمن جهود "التجمع الأول" في تحسين صحة المجتمع وتعزيز جودة الرعاية الصحية التخصصية والعامة وفق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ورؤية المملكة 2030.