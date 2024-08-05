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أتربة مثارة.. توقعات طقس الاثنين على الحدود الشمالية

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 واس - عرعر 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس المتوقعة على منطقة الحدود الشمالية.
ونبّه مركز الأرصاد من أتربة مثارة ورياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كم، على منطقة الحدود الشمالية. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

طقس الحدود الشمالية

وتشمل مدينة عرعر وطريف والعويقيلة، مبينًا أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 9 صباحًا من يوم غد الاثنين.
وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 8 مساءً من نفس اليوم.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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