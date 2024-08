شكرا لقرائتكم خبر عن أتربة مثارة.. توقعات طقس الاثنين على الحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

طقس الحدود الشمالية

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس المتوقعة على منطقة الحدود الشمالية.ونبّه مركز الأرصاد من أتربة مثارة ورياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كم، على منطقة الحدود الشمالية. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وتشمل مدينة عرعر وطريف والعويقيلة، مبينًا أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 9 صباحًا من يوم غد الاثنين.وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 8 مساءً من نفس اليوم.