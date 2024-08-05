شكرا لقرائتكم خبر عن أتربة مثارة.. توقعات طقس الاثنين على الحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس المتوقعة على منطقة الحدود الشمالية.
ونبّه مركز الأرصاد من أتربة مثارة ورياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كم، على منطقة الحدود الشمالية. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 8 مساءً من نفس اليوم.
ونبّه مركز الأرصاد من أتربة مثارة ورياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كم، على منطقة الحدود الشمالية. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
تستمر حتى الـ5 مساء.. #المركز_الوطني_للأرصاد ينبه من استمرار #الموجة_الحارة على #الشرقية— صحيفة اليوم (@alyaum) July 31, 2024
للتفاصيل | https://t.co/4yivoWDw6H#حالة_الطقس | #درجات_الحرارة | #الأرصاد | #طقس_السعودية | #اليوم pic.twitter.com/hbwYgaQjY1
طقس الحدود الشماليةوتشمل مدينة عرعر وطريف والعويقيلة، مبينًا أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 9 صباحًا من يوم غد الاثنين.
وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 8 مساءً من نفس اليوم.