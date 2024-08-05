TBC تجهز 2455 مدرسة بمكة

تنفذ شركة تطوير المباني TBC أعمال التهيئة والتجهيز والصيانة لنحو 2455 مدرسة في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، وإداراتي تعليم (الليث، والقنفذة)، ومكاتب التعليم بالجموم، وبحرة، والكامل، وذلك لاستقبال أكثر من نصف مليون طالب وطالبة، و40 ألف معلم ومعلمة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 1446 هـ.

واستهدفت خطة الصيانة التي انطلقت منذ وقت مبكر، ثلاثة محاور تتمثل في خطة الصيانة العامة، وخطة صيانة أجهزة التبريد والتكييف، وخطة غسيل المكيفات، وتخصيص 57 فرقة للصيانة بعدد 172 فنيًا، و57 مركبة، فيما بلغ عدد فرق التكييف 52 فرقة بعدد 148 فنيًا و52 مركبة صيانة، علاوة على تخصيص 35 فرقة للنظافة العامة بعدد 2815 عاملًا، فيما بلغ عدد ساعات العمل خلال الخطة 720 ساعة عمل.