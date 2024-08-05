TBC تجهز 2455 مدرسة بمكة

واستهدفت خطة الصيانة التي انطلقت منذ وقت مبكر، ثلاثة محاور تتمثل في خطة الصيانة العامة، وخطة صيانة أجهزة التبريد والتكييف، وخطة غسيل المكيفات، وتخصيص 57 فرقة للصيانة بعدد 172 فنيًا، و57 مركبة، فيما بلغ عدد فرق التكييف 52 فرقة بعدد 148 فنيًا و52 مركبة صيانة، علاوة على تخصيص 35 فرقة للنظافة العامة بعدد 2815 عاملًا، فيما بلغ عدد ساعات العمل خلال الخطة 720 ساعة عمل.
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