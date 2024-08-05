الذوق العام في حافلات النقل

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وأوضح مدير عام الجمعية عبدالعزيز المحبوب أن الإرشادات التوعوية التي يتم عرضها في حافلات النقل تتضمن مجموعة من العبارات التثقيفية حول الذوقيات الواجب التحلي بها داخل هذه الوسائل، بما يضمن تحسين تجربة مستخدمي الحافلات، واستدامة الممتلكات والمرافق العامة، وراحة ومتعة الجميع، بما يتماشى مع تطلعات قيادتنا الرشيدة ورؤية المملكة ٢٠٣٠ في تعزيز جودة الحياة، مشيرًا إلى أنه تم بناء المحتوى الإرشادي الخاص بحافلات النقل لتحقيق وصول رسالة البرنامج على نطاق واسع، بما يعود على تنمية هذه الممارسات الإيجابية لدى مختلف شرائح مستخدمي هذه الوسائل.
كما أوضح المحبوب الجمعية من جانب آخر تعمل على مد جسور التعاون مع الهيئة العامة للنقل، وعدد من كبرى الشركات في مجال النقل، وذلك لإطلاق عدد من المبادرات النوعية التي سيتم الإعلان عنها قريبًا بمشيئة الله.
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