الذوق العام في حافلات النقل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيًا لنشر السلوكيات الإيجابية لدى مستخدمي حافلات النقل، مما يسهم في تحقيق تجربة جيدة للجميع، والمحافظة عليها وعلى مكوناتها وضمان استدامتها؛ تعمل الجمعية السعودية للذوق العام بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية على نشر وتعزيز الإرشادات الذوقية في حافلات النقل، وذلك ضمن برنامج "النقل العام"، الذي أطلقه ودشنه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود – أمير المنطقة الشرقية – الرئيس الفخري للجمعية.

وأوضح مدير عام الجمعية عبدالعزيز المحبوب أن الإرشادات التوعوية التي يتم عرضها في حافلات النقل تتضمن مجموعة من العبارات التثقيفية حول الذوقيات الواجب التحلي بها داخل هذه الوسائل، بما يضمن تحسين تجربة مستخدمي الحافلات، واستدامة الممتلكات والمرافق العامة، وراحة ومتعة الجميع، بما يتماشى مع تطلعات قيادتنا الرشيدة ورؤية المملكة ٢٠٣٠ في تعزيز جودة الحياة، مشيرًا إلى أنه تم بناء المحتوى الإرشادي الخاص بحافلات النقل لتحقيق وصول رسالة البرنامج على نطاق واسع، بما يعود على تنمية هذه الممارسات الإيجابية لدى مختلف شرائح مستخدمي هذه الوسائل.

كما أوضح المحبوب الجمعية من جانب آخر تعمل على مد جسور التعاون مع الهيئة العامة للنقل، وعدد من كبرى الشركات في مجال النقل، وذلك لإطلاق عدد من المبادرات النوعية التي سيتم الإعلان عنها قريبًا بمشيئة الله.