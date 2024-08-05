السعودية | الجامعة السعودية الإلكترونية تعلن عن وظائف متعاونين عن بعد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن بدء التقديم للكوادر السعودية المؤهلة (للرجال والنساء) لشغل وظائف (متعاونين ومتعاونات) بنظام التعاون مع الكفاءات العلمية من داخل الجامعة وخارجها للتدريس بنظام ( التعليم عن بُعد) على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة:

– دبلوم إدارة الأعمال

– دبلوم الإدارة مكتبية

– الدبلوم العالي في إدارة المشاريع

– الدبلوم العالي في الموارد البشرية

– الدبلوم العالي في المحاماة

– دبلوم العلاقات العامة

– دبلوم الإدارية المالية

– دبلوم السلامة والصحة المهنية

– دبلوم الأمن والسلامة

– الدبلوم العالي أخصائي المراجعة الداخلية والالتزام

– دبلوم التسويق الرقمي

– دبلوم إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد

– دبلوم إدارة الفنادق

– دبلوم إدارة المتاحف

– دبلوم إدارة التراث غير المادي

– دبلوم إدارة الفعاليات

– دبلوم أمن المعلومات

فروع الجامعة بالمملكة:

ــ الرياض

– جدة

– المدينة المنورة

– الدمام

– القصيم

– حائل

– تبوك

– ابها

– جازان

– نجران

– الأحساء

طريقة التقديم:

التقديم يبدأ اليوم الاثنين 1446/2/1هـ (الموافق 2024/8/5م) من خلال بوابة التوظيف بالجامعة: “اضغط هنا“، ويستمر حتى الأحد 1446/2/7هـ (الموافق 2024/8/11م).

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