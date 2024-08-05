السعودية | الجامعة السعودية الإلكترونية تعلن عن وظائف متعاونين عن بعد

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجامعة السعودية الإلكترونية تعلن عن وظائف متعاونين عن بعد والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض
أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن بدء التقديم للكوادر السعودية المؤهلة (للرجال والنساء) لشغل وظائف (متعاونين ومتعاونات) بنظام التعاون مع الكفاءات العلمية من داخل الجامعة وخارجها للتدريس بنظام ( التعليم عن بُعد) على النحو التالي:
التخصصات المطلوبة:
– دبلوم إدارة الأعمال
– دبلوم الإدارة مكتبية
– الدبلوم العالي في إدارة المشاريع
– الدبلوم العالي في الموارد البشرية
– الدبلوم العالي في المحاماة
– دبلوم العلاقات العامة
– دبلوم الإدارية المالية
– دبلوم السلامة والصحة المهنية
– دبلوم الأمن والسلامة
– الدبلوم العالي أخصائي المراجعة الداخلية والالتزام
– دبلوم التسويق الرقمي
– دبلوم إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد
– دبلوم إدارة الفنادق
– دبلوم إدارة المتاحف
– دبلوم إدارة التراث غير المادي
– دبلوم إدارة الفعاليات
– دبلوم أمن المعلومات
فروع الجامعة بالمملكة:
ــ الرياض
– جدة
– المدينة المنورة
– الدمام
– القصيم
– حائل
– تبوك
– ابها
– جازان
– نجران
– الأحساء
طريقة التقديم:
التقديم يبدأ اليوم الاثنين 1446/2/1هـ (الموافق 2024/8/5م) من خلال بوابة التوظيف بالجامعة: “اضغط هنا“، ويستمر حتى الأحد 1446/2/7هـ (الموافق 2024/8/11م).
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