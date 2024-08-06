شكرا لقرائتكم إنذار أحمر في الطائف: أمطار وسيول وصواعق رعدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وجه المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أحمر بشأن طقس غير مستقر على منطقة مكة المكرمة، وتحديدًا في الطائف.

تفاصيل الحالة

وقال مركز الأرصاد عبر منصة إكس: إن الحالة تبدأ من الساعة 12 صباح اليوم الثلاثاء، وتنتهي في الساعة 11 مساء اليوم نفسه.

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وبحسب الأرصاد، تشهد الطائف أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة السرعة وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، مع تساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.