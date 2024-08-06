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إنذار أحمر في الطائف: أمطار وسيول وصواعق رعدية

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الرياض - محمد الوسيري - وجه المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أحمر بشأن طقس غير مستقر على منطقة مكة المكرمة، وتحديدًا في الطائف.

تفاصيل الحالة

وقال مركز الأرصاد عبر منصة إكس: إن الحالة تبدأ من الساعة 12 صباح اليوم الثلاثاء، وتنتهي في الساعة 11 مساء اليوم نفسه.

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وبحسب الأرصاد، تشهد الطائف أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة السرعة وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، مع تساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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