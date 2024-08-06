شكرا لقرائتكم أمطار غزيرة على وادي الفرع حتى الـ 11 مساءً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لليوم -بمشيئة الله- من أمطار غزيرة على وادي الفرع، تشمل تأثيراتها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية وتساقط للبرد وجريان للسيول.

وبيّن المركز عبر منصة إكس، أن الحالة تبدأ الـ1 مساءً، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ11 مساءً.

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وفي وقت سابق وجه المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أحمر بشأن طقس غير مستقر على منطقة مكة المكرمة، وتحديدًا في الطائف.

وقال مركز الأرصاد عبر منصة إكس: إن الحالة تبدأ من الساعة 12 صباح اليوم الثلاثاء، وتنتهي في الساعة 11 مساء اليوم نفسه.