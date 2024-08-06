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شاهد | في أجواء إيمانية.. هطول أمطار غزيرة على الحرم المكي

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شهد الحرم المكي، اليوم الثلاثاء، هطول الأمطار الغزيرة في أجواء روحانية مليئة بالبهجة.
وأطلق المركز الوطني للأرصاد، اليوم، إنذارًا أحمر اللون من هطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة، تشمل العاصمة المقدسة. معتمرون يبتهلون بالدعاء تحت الأمطار الغزيرة على الحرم المكيThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)

طقس مكة

وتشمل التأثيرات الأمطار ورياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد، وجريان السيول وصواعق رعدية.
وأوضح المركز أن الإنذار يبدأ الإنذار الساعة 12:20 ظهرًا، ويستمر حتى 11 مساء.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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