شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد | في أجواء إيمانية.. هطول أمطار غزيرة على الحرم المكي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شهد الحرم المكي، اليوم الثلاثاء، هطول الأمطار الغزيرة في أجواء روحانية مليئة بالبهجة.
وأطلق المركز الوطني للأرصاد، اليوم، إنذارًا أحمر اللون من هطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة، تشمل العاصمة المقدسة. معتمرون يبتهلون بالدعاء تحت الأمطار الغزيرة على الحرم المكيThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)
وأوضح المركز أن الإنذار يبدأ الإنذار الساعة 12:20 ظهرًا، ويستمر حتى 11 مساء.
وأطلق المركز الوطني للأرصاد، اليوم، إنذارًا أحمر اللون من هطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة، تشمل العاصمة المقدسة. معتمرون يبتهلون بالدعاء تحت الأمطار الغزيرة على الحرم المكيThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)
يبتغون مرضاة الله..— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 6, 2024
معتمرون يبتهلون بالدعاء تحت الأمطار الغزيرة على الحرم المكي#مكة_الآن#الإخبارية pic.twitter.com/3RoWM4RDI0
طقس مكةوتشمل التأثيرات الأمطار ورياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد، وجريان السيول وصواعق رعدية.
وأوضح المركز أن الإنذار يبدأ الإنذار الساعة 12:20 ظهرًا، ويستمر حتى 11 مساء.