شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد | في أجواء إيمانية.. هطول أمطار غزيرة على الحرم المكي والان نبدء بالتفاصيل

يبتغون مرضاة الله..



معتمرون يبتهلون بالدعاء تحت الأمطار الغزيرة على الحرم المكي#مكة_الآن#الإخبارية pic.twitter.com/3RoWM4RDI0 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 6, 2024

طقس مكة

الدمام - شريف احمد - شهد الحرم المكي، اليوم الثلاثاء، هطول الأمطار الغزيرة في أجواء روحانية مليئة بالبهجة.وأطلق المركز الوطني للأرصاد، اليوم، إنذارًا أحمر اللون من هطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة، تشمل العاصمة المقدسة. معتمرون يبتهلون بالدعاء تحت الأمطار الغزيرة على الحرم المكيThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)وتشمل التأثيرات الأمطار ورياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد، وجريان السيول وصواعق رعدية.وأوضح المركز أن الإنذار يبدأ الإنذار الساعة 12:20 ظهرًا، ويستمر حتى 11 مساء.