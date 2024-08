الأمن الغذائي: صرف 314 مليون ريال مستحقات الدفعة الثانية لمزارعي القمح

#الهيئة_العامة_للأمن_الغذائي

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن صرف مستحقات الدفعة الثانية لمزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1445 / 1446هـ (2024م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للهيئة.وبلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (314,535,427) ريالًا، لصافي كمية مستلمة (180,014) طنًا، وذلك لعدد (682) مزارعًا, ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ (609,712,603) ريالات، وذلك لكمية (355,717) طنًا، لعدد (1,474) مزارعًا. ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على قيام الهيئة بشراء القمح من المزارعين لمدة (خمس) سنوات بما لا يتجاوز مليونًا ونصف المليون طن لكل عام.