470 شهادة امتثال للمباني بالرس

أصدرت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية محافظة الرس 472 شهادة امتثال للمباني خلال النصف الأول لعام 2024، التي تهدف للارتقاء بالمشهد الحضري وتوفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة، إضافةً إلى زيارات ممتثل التي تُعد جزءاً من عملية الرقابة الدورية لضمان استمرارية الامتثال والبالغ عددها 3676 زيارة، جرى خلالها اعتماد 256 رخصة بناء، وإصدار 7 تقارير فنية و151 شهادة أشغال. ‏وأكدت الأمانة أن أعمالها متواصلة في معالجة التشوه البصري ورفع مستوى جودة الحياة بالمحافظة لتحقيق مستهدفات وزارة البلديات والإسكان.



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