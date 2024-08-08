شكرا لقرائتكم خبر عن الخريجي يناقش مستجدات الأزمة مع مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في جدة، اليوم، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، على هامش الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأزمة الفلسطينية، واستعراض المستجدات على الساحة الإقليمية.

حضر اللقاء، مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة مازن الحملي.