شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار مستمرة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية اليوم

حالة البحر الأحمر والخليج العربي

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعات حالة الطقس لهذا اليوم الخميس على مناطق المملكة.وأشار إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من عدة مناطق.وتشمل جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة نجران ومرتفعات المدينة المنورة، في حين يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.وبين أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.كما يرتفع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.ويرتفع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.