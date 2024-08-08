شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ مقيم تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في قطاع ينبع بمنطقة المدينة المنورة مقيمًا من الجنسية البنجلاديشية، إثر تعطل واسطته البحرية في عرض البحر، وتم تقديم المساعدة له.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية ومتابعة حالة الطقس وتوخي الحذر أثناء التقلبات المناخية، والتأكد من سلامة الواسطة البحرية قبل الإبحار والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.